Le novità dell’Asd Fossombroni: dal direttivo all’attività sportiva

Grosseto: Un nuovo anno scolastico è ormai alle porte e se vogliamo anche una nuova stagione sportiva sta per partire. Per questo l’Asd Fossombroni, società sportiva strettamente collegata con l’istituto superiore d’istruzione Vittorio Fossombroni, si sta preparando al meglio, mettendo in campo alcune novità di rilievo.

In senso assoluto, la prima riguarda il direttivo della società sportiva con l’ingresso di Francesca Dini, stimata dirigente scolastica che ha fatto la storia dell’istituto di via Sicilia, con alcune intuizioni che hanno proiettato nel futuro la scuola. Sulla scia di questo importante ingresso a livello dirigenziale, l’Asd Fossombroni si prepara a varare nuove linee che porteranno l’associazione sportiva su un altro livello rispetto al passato. L’intento è quello di diventare un riferimento a carattere sportivo non solo per il Vittorio Fossombroni, ma anche per tutte le scuole della città che lo richiederanno, o che ne avranno necessità. La missione dell’Asd Fossombroni sarà anche quella di intensificare la promozione dello sport per il territorio, avvicinandosi a stretto contatto a quel tipo di turismo che ben si sposa con la Maremma, attraverso un processo messo in campo già da anni. Infine, l’ambizione dell’Asd Fossombroni, in un prossimo futuro, sarà anche quella di vivere lo sport attraverso l’agonismo, attraverso l’espressione di una squadra che possa disputare un campionato federale in una disciplina sportiva.