“Le Notti della natura”. Visita guidata con Giacomo Radi in notturna a Monte Calvo

Gavorrano: Nuovo appuntamento de “Le Notti della Natura”, la rassegna ideata e diretta da Giacomo Radi, naturalista, fotografo di natura e guida ambientale, dedicata alla biodiversità, organizzata dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere in collaborazione con Labont – Center for Ontology (Università di Torino) e i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano. Martedì 6 agosto a Monte Calvo è prevista la suggestiva visita guidata in notturna, insieme allo stesso Giacomo Radi come guida, dal titolo “La prateria calcarea che guarda il mare”. Il Monte Calvo è la cima più alta del comune di Gavorrano (467 metri), un’area di grande interesse geologico e naturalistico con una vista che spazia dal Monte Amiata, fino al golfo di Follonica e le isole. Un mosaico di macchia con piante come lecci e mirti, garighe (cespugli di piante basse), prati aridi e ambienti rocciosi calcarei nel quale alberga una flora mediterranea ricca di specie importanti nel quadro geobotanico regionale.

La visita è a numero chiuso (massimo 35 persone) per consentire un minore impatto possibile sulla flora e la fauna del sito. I partecipanti si devono dotare di torcia frontale o a mano, scarpe chiuse tra trekking con suola non liscia e pranzo al sacco e acqua. Obbligatoria la prenotazione chiamando il Parco delle Colline Metallifere: tel. 0566 844247 – 0566 843402; e-mail: info@parcocollinemetallifere.it.

Ultimo appuntamento de “Le Notti della Natura” il 3 settembre a Montioni con la visita in notturna “I suoni e i profumi della macchia mediterranea”.