Sport Le giovanili del Follonica Hockey sbancano in Versilia 8 ottobre 2024

Follonica: Il Follonica Hockey si dimostra ancora una volta tra i migliori d'Italia per la qualità del settore giovanile. Nel weekend scorso alcune rappresentative hanno partecipato a tornei ufficiali in Versilia portando a casa il massimo risultato. Sia la U11 che la U15 a Viareggio che la U19 a Forte dei Marmi hanno infatti vinto i tornei nelle rispettive categorie. Alla 3° edizione del Trofeo Nedo Bresciani di Viareggio l'U11 guidata da Franco Polverini si è classificata prima del girone vincendo 3 partite su 3, sconfiggendo Hockey Novara, Forte dei Marmi e CGC Viareggio, l'U15, guidata da Fabio Bellan si è classificata prima vincendo contro l'Hockey Novara e contro l'Ubroker Bassano, unica sconfitta contro il CGC Viareggio nonostante le molteplici occasione avute. Amplein anche per l'U19, impegnata stavolta al Memorial Francesco Ticci di Forte dei Marmi, dove ha sconfitto nel girone CGC Viareggio, Forte dei Marmi e Pumas, e nella finale ancora i Pumas per 2 a 0. I ragazzi consegneranno ufficialmente i trofei vinti al Presidente Franco Ciullini nell'intervallo della partita di SuperCoppa di A1 di mercoledì 9 Ottobre. Seguici



