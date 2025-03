"Le creature della notte" di Captain Trip alla libreria QB

Grosseto: Nuovo appuntamento alla libreria QB con i libri Effigi. Domani, venerdì 28 marzo alle 18 la libreria di piazza Pacciardi/via Colombo a Grosseto, ospita la presentazione del libro “Le creature della notte” di Captain Trip, all’anagrafe Matteo Gigliucci. Introduce Mirko Guerrieri. Le storie trattano, per lo più, di “anti-eroi”, uomini che sono in fuga dalla realtà e da se stessi. Vi è come un “cupio dissolvi”, una voluttà di autodistruzione: sono personaggi dediti all’alcool, sperimentano l’abbandono della routine e un conseguente degrado fisico e psichico, spesso anche la perdita della cognizione del tempo, il delirio, addirittura la schizofrenia, dunque un vero e proprio deragliamento.

Sono quasi poeti maledetti. Il mondo civile con le sue leggi e regole morali è il contraltare di queste anime perse.