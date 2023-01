𝐋𝐞 𝐛𝐞𝐟𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐀𝐁𝐈𝐎 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐇𝐚𝐫𝐥𝐞𝐲 𝐢𝐧 𝐨𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞

Grosseto: Questa mattina all'ospedale Misericordia Γ¨ arrivata la Befana di ABIO Grosseto per portare regali e calze piene di dolcetti ai bambini che si trovano nel reparto di pediatria e del pronto soccorso pediatrico.



I volontari ABIO sono stati poi raggiunti dagli Harleysti del Granducato Bikers che hanno voluto contribuire a portare gioia e doni ai bambini ricoverati, a conferma dell'affetto e del sodalizio che da anni li lega all'Associazione per il Bambino in Ospedale.

La presidente Stefania Guarrera afferma: "Ci tenevamo molto ad essere presenti oggi per far sentire la nostra vicinanza e affetto a chi non potrΓ passare questa giornata in famiglia. Dopo tutto questo tempo trascorso lontano dal reparto, tornare a stare vicino ai bambini ricoverati Γ¨ ancora piΓΉ speciale.

La nostra Befana ABIO Γ¨ riuscita a strappare un sorriso ai bambini e ai loro genitori; condividere momenti come questi ci riempie il cuore di gioia e ci fa sentire grati per il nostro operato. Un ringraziamento particolare a Vittorio Conte e ai suoi amici Harleysti, che anche in questa occasione hanno mostrato la loro preziosa partecipazione accanto alla nostra associazione."

I presenti, portano gli auguri a tutto il personale medico e infermieristico dei reparti pediatrici del Misericordia, ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.