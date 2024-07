Le atlete del Circolo Tennis Grosseto trionfano nel campionato toscano

Le squadre maschile e femminile si qualificano per la fase di Macroarea

Grosseto: Un grande trionfo per il Circolo Tennis Grosseto: le sue atlete Anna Nerelli, Rachele Saleppico e Giulia Duchini, hanno conquistato il titolo di campionesse del Campionato Toscano a squadre. Un successo che corona una stagione straordinaria e che apre le porte alla fase di Macroarea, dove il talento e la determinazione delle nostre atlete continueranno a brillare.

Anche la squadra maschile del Circolo Tennis Grosseto ha raggiunto risultati notevoli. Giacomo Lorenzini, Giorgiomaria Chechi e Tommaso Mazzuoli hanno ottenuto l'accesso alla finale del Campionato Toscano a squadre, un traguardo che sottolinea il grande lavoro svolto e il talento presente nel nostro Circolo.

Entrambe le squadre, sia quella femminile che quella maschile, si sono ora qualificate per la fase di Macroarea, un ulteriore step che le vedrà competere contro le migliori squadre di altre regioni. Questa qualificazione rappresenta non solo un riconoscimento del talento e dell'impegno dei nostri atleti, ma anche un'opportunità per misurarsi con nuovi avversari e per crescere ulteriormente a livello sportivo.