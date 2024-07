Attualità Le associazioni incontrano il Comune: le proposte per la lotta al randagismo felino e la tutela dei 18 luglio 2024

Grosseto: Lunedì scorso, presso la sala consiliare del municipio di Grosseto, si è tenuto un primo incontro tra l'Amministrazione comunale, l'Asl, l'Ordine dei medici veterinari e diverse associazioni di tutela degli animali.

L’occasione, fortemente voluta dalle volontarie e dai volontari che ogni giorno si occupano dei gatti liberi, ha permesso di condividere con i presenti un documento che raccoglie le criticità e le proposte di tre associazioni in merito alla gestione del randagismo felino e alla tutela dei gatti: si tratta del Comitato Occhi di gatto, Sos Animali Cdp e Avrai Ribolla. Attraverso il seguente link è possibile prendere visione del documento, che è stato inviato anche via Pec all'attenzione dell'Amministrazione e dell'Ufficio comunale competente. Seguici



