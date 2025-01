Lavoro, le offerte delle Aziende Centro Servizio Grosseto

Grosseto: le offerte delle Aziende Centro Servizio Grosseto di questa settimana.

1) Ristorante ad Alberese ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore in a partire da marzo 2025 fino a ottobre 2025 orario principalmente nella stagione estiva serale con i weekeend pranzo e cena nei medi aprile e maggio non alloggio pat b automunito (urgente)

2) Stabilimento balneare alle rocchette ricerca due aiuto bagnino (anche senza brevetto) ma con almeno minima esperienza da inizio aprile a fine settembre con possibilità di alloggio , un cuoco/a con esperienza di cucina di pesce per i mesi aprile/maggio/giugno/settembre solo per pranzo per i mesi di luglio e agosto pranzo e cena (non tutte le sere) non alloggio , un aiuto cuoco con esperienza nel settore per i mesi aprile/maggio/giugno/settembre solo per pranzo per i mesi di luglio e agosto pranzo e cena (non tutte le sere) non alloggio pat b automunito e un cameriere di sala anche minima esperienza per i mesi aprile/maggio/giugno/settembre solo per pranzo per i mesi di luglio e agosto pranzo e cena (non tutte le sere)non alloggio pat b automunito

3) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca da aprile a fine settembre/inizi ottobre:

- Portiere turnante conoscenza lingua inglese e pc e preferibile precedente esperienza nel settore 6 giorni a settimana con 2 turni di notte e 4 di giorno per 7/8 mesi non alloggio si valuta vitto e alloggio

- Cameriera ai piani precedente esperienza in hotel o residence 6 giorni a settimana per 6 mesi orario di giorno non alloggio

- Governante con esperienza pluriennale di gestione dei piani in hotel o residence 6 giorni a settimana per 6 mesi si offre vitto e alloggio

- Chef capo partita con esperienza nel settore in hotel o ristoranti orari su turni 6 mesi per 6 giorni a settimana si offre vitto e alloggio

- Cameriere di sala minima esperienza nel settore lingua inglese e pc 6 giorni a settimana per 6 mesi orari su turni non alloggio

- Commis di sala richiesta conoscenza lingua inglese almeno scolastico/discreta e computer e preferibile minima esperienza nel settore contratto stagionale per 30h settimanali per 6 giorni a settimana per 3 mesi turno continuato o dalle 10.30 alle 15.00 o dalle 18 alle 22.30 non alloggio

4) Ristorante a pochi chilometri da Grosseto ricerca un aiuto cuoca con esperienza nel settore lavoro continuativo dalle 1930 alle 23.30 con lunedì di riposo pat b automunita possibilità di lavorare tutto l anno .

5) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca una governante con mansioni anche di pulizia esperienza nel settore quasi sempre turno unico di giorno (possibilità all’occorrenza di fare turno spezzato) con1 gg di riposo da marzo a settembre /ottobre non alloggio pat b automunita e un bagnino con brevetto da aprile a settembre /ottobre turno unico full time con 1gg di riposo pat b automunito non alloggio

6) Ristorante nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche prima esperienza per i mesi di gennaio/febbraio e marzo solo i weekeend pranzo e cena poi da aprile a ottobre possibilità di fare o turno spezzato o turno continuato orario di pranzo dalle 8.30 alle 14.30 o turno serale dalle 17.00 alle 23.00 non alloggio pat b automunito /a

7) Ristorante zona Monte Amiata ricerca con la possibilità di lavorare tutto l’anno con un contratto a tempo indeterminato da gennaio 2025 un pasticcere con esperienza nella mansione obbligatoria autonomia nella gestione della partita a seconda delle esigenze con vitto a alloggio e un sommelier esperienza di almeno 1 anno diploma di sommelier AIS/ASPI/FIDAR o comprovate esperienze professionali , autonomia nella gestione della cantina conoscenza della lingua inglese con vitto e alloggio

8) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca una addetta alle pulizie dalla mattina alle 5.30 per 4/5h nei mesi invernali e marzo e aprile per i weekeend e festivi poi da giugno a settembre tutti i giorni , una tuttofare di cucina/lavapiatti con almeno minima esperienza nel settore otstio dprxxsyo fsllr 10.30 alle 14.30 e dalle 20.00 alle 23.00 non alloggio , un barista con minima esperienza di cocktails di base orario pomeridiano/serale dalle 16 e un capo partita ai secondi orario spezzato da aprile 2025 non alloggio

9) Ristorante nella zona di Braccagni ricerca da metà marzo a settembre con possibilità di proroga a ottobre un responsabile di sala con esperienza nella gestione della sala della cantina dei vini (magazzino e ordini) e chiusura della cassa , servizio con turno unico solo la sera pat b automunita non alloggio

10) Albergo a Fonteblanda ricerca urgentemente due cameriere ai piani con alemeno minima esperienza da aprile a fine settembre orario max fino alle 13.30/14.00 pat b automunite e una addetta colazioni/cameriera ai piani da giugno a settembre orario solo di mattina max 13.30/14.00 non alloggio

11) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoca con esperienza di friggitrice orario solo di giorno fino alle 16.00 da aprile a settembre

12) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca con vitto e alloggio un cuoco/capo partita con esperienza nel settore da aprile a ottobre si valuta vitto e alloggio e una cameriera ai piani con almeno minima esperienza 6 mesi di lavoro orario 8.30-13.30 pat b automunita non alloggio

13) Albergo a Follonica ricerca da aprile a metà ottobre uno chef de rang (capo sala) con esperienza nel settore possibilità di vitto e alloggio, un cuoco o aiuto cuoco con esperienza nel settore non alloggio e un cameriere di sala con minima esperienza (1 anno) non alloggio

14) Albergo a Marina di Grosseto ricerca urgentemente una cameriera di sala con esperienza nel settore da aprile a ottobre turno unico o spezzato non alloggio pat b automunita

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida!!!!!!!!!!!!!!!!!) o telefonare allo 0564416375