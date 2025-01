Hockey: Serie A2, la Blue Factor ospita i Pumas Ancora Viareggio

Castiglione della Pescaia: Dopo la pausa al Casa Mora il Castiglione di Bracali e Paghi riprende con un big-match. La serie B gioca domenica a Viareggio con l’Spv. L’under23 di scena questo venerdì a Sarzana, mentre l’under17 ospita domenica il Forte dei Marmi. Ferma l’under 15

Dopo il turno di pausa la Blue Factor Castiglione torna a giocare al Casa Mora (20.45 arbitro Michele Mele di Giovinazzo) per la settima giornata del campionato di serie A2: la sfida è contro i Pumas Ancora Viareggio. Si tratta di uno scontro al vertice, anche perché il girone B della cadetteria vede in questo momento ben 5 squadre al comando della classifica con 12 punti. Nel Castiglione da verificare le condizioni di qualche giocatore, su tutti Mattia Piro, ormai ai box per un problema muscolare da qualche settimana. «Il campionato sta entrando nel vivo – ha detto il presidente dell’HcC Marcello Pericoli – e ci aspettiamo di crescere di condizione. Contro i Pumas di Mirko Bertolucci sarà la solita gara da battaglia e ci vorrà come sempre la massima concentrazione».

In pista domenica la serie B con la trasferta alle 18 a Viareggio sponda Spv per la terza giornata del campionato. Questo venerdì l’under 23 gioca a Sarzana alle 21 per la quarta giornata di campionato. Domenica l’under 17 ospita al Casa Mora alle 11,30 il Forte dei Marmi per la nona giornata del campionato, dopo aver rimandato la gara dell’ottavo turno con il Sarzana che verrà recuperata il 09 febbraio alle 11,30.