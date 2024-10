Lavoro, i numeri dell’Istat parlano chiaro: ‘+ 494Mila occupati rispetto agosto 2023’

“Grazie a governo Meloni l’occupazione vola”



Roma: “L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato i dati su occupazione e disoccupazione relativi al mese di agosto 2024. Numeri nel complesso molto positivi per quanto riguarda l’andamento del lavoro in Italia. In base ai dati pubblicati, l’Istat osserva che la crescita dell'occupazione nel confronto trimestrale si associa a quella della diminuzione delle persone in cerca di lavoro che risulterebbe -5,6%, pari a -97Mila unità e all'aumento degli inattivi, +0,6%, pari a +68mila unità. Il numero delle persone occupate ad agosto 2024, supererebbe quello del mese di agosto 2023 del 2,1%, con ben 494mila unità in più, con un tasso di occupazione in un anno che sale di 0,8 punti percentuali. Altro dato molto confortante è quello che rispetto a mese di agosto 2023, è diminuito il numero di persone in cerca di lavoro del 18,3%, pari a 355mila unità, mentre cresce quello delle persone inattive di età compresa tra i 15 e i 64 anni (dello 0,9%, pari a +106mila unità. "Ad agosto di quest’anno, il numero di occupati risulta in crescita rispetto al mese di luglio 2024, di 45mila unità e raggiunge i 24Milioni 80Mila. L'aumento coinvolge un po' tutti i lavoratori dipendenti, sia quelli stabili - che raggiugono gli oltre 16Milioni di unità che quelli con contratto a termine che sono pari a 2milioni 811mila.

L’esecutivo Meloni, come sempre, opera a 360 gradi e i risultati sono tangibili e sotto gli occhi di tutti, come afferma anche l’Istat con i dati pubblicati riferiti al mese di agosto 2024. Il governo di centrodestra, al contrario della sinistra che è buona solo a fare demagogia, dimostra ancora una volta di essere sulla rotta giusta per risanare il Paese e dare dignità ai lavoratori e imprese italiane”. È quanto dichiara il deputato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, dopo la pubblicazione dei dati Istat riguardanti l’occupazione.