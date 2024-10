Lavori straordinari al Cimitero di Castiglione della Pescaia. Investimento da 240mila euro

Il Comune investe 240mila euro per la messa in sicurezza.



Castiglione della Pescaia: Sono iniziati i primi di ottobre i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Cimitero di Castiglione della Pescaia. Si tratta di lavori straordinari per i quali l'Amministrazione ha previsto un investimento di 240mila euro provenienti dai proventi delle concessioni cimiteriali, risorse proprie dell'Ente vincolate a lavori di manutenzione proprio dei cimiteri.

«Il nostro cimitero – spiega l'assessore ai lavori pubblici Susanna Lorenzini – aveva bisogno ormai da tempo di un consistente intervento di ristrutturazione. Abbiamo previsto l'impermeabilizzazione del tetto e l'installazione di linee vita nella parte nuova, la trasformazione di alcuni loculi in ossarini, il ripristino del calcestruzzo per un miglioramento estetico generale. Faremo anche una nuova pavimentazione all'entrata laterale al parcheggio, con una griglia per la raccolta delle acque evitando allagamenti in caso di maltempo. Anche nella parte storica metteremo in sicurezza il solaio con un intervento strutturale e impermeabilizzeremo il tetto».

I lavori avranno una durata di sei mesi, ma l'Amministrazione garantirà l'apertura e l'agibilità in tutte le sue parti del cimitero in occasione del ponte di Ognissanti per consentire l'accesso ai propri concittadini ed a tutti coloro che vorranno fare visita ai propri cari.

«L’intervento strutturale non poteva più essere rimandato - conclude la sindaca Elena Nappi - una ristrutturazione e riqualificazione era necessaria per garantire la sicurezza e ridare decoro ad un luogo così importante per tutta la comunità e per i molti personaggi, noti e meno noti, che scelgono di riposare per sempre affacciati al nostro bellissimo paese. Cerchiamo di lavorare in modo che la struttura sia fruibile sempre, ma chiediamo pazienza per i piccoli disagi che potranno verificarsi in questi mesi».