Redazione Grosseto: Dalle ore 07:30 di martedì 11 aprile fino alle ore 07:00 di mercoledì 12 aprile è stato istituito il divieto di transito in via Senese, nella corsia in uscita dal centro abitato posta prima della rotatoria con la via Argentina, per lavori di manutenzione straordinaria.

