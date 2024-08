Lavori in corso alla Maremma corse 2.0: si riparte con il 43° Rally dell'Appennino Reggiano

Andrà in scena nei giorni 14 e 15 settembre. Via alle iscrizioni a partire dal 15 agosto.



Follonica: E' appena andato in archivio il 48° Rally Trofeo Maremma che la scuderia tirrenica pensa ai prossimi appuntamenti organizzativi da qui alla fine della stagione, il primo dei quali sarà il 43° Rally dell'Appenino Reggiano che si svolgerà nei giorni 14 e 15 settembre a Castelnuovo Ne' Monti, gara valida per i CRZ6, valido anche per il 41° Trofeo Luciano Lonardini.

E' il secondo anno consecutivo che la scuderia Maremma Corse 2.0 di patron Paolo Santini torna ad organizzare l'evento motoristico in Romagna.

La scuderia tirrenica è già a lavoro al fine di presentare una grande gara.

Manca un mese al via del rally ma già sale l'entusiasmo intorno alla gara emiliana per la quale è stata incaricata ancora una volta per l'organizzazione la Maremma Corse 2.0 che in Toscana, nella provincia di Grosseto, ed in particolare a Follonica, è un nome che per gli appassionati di motori ha sempre significato in passato una sola cosa: RALLY.

La scuderia automobilistica maremma nata nella metà degli anni '70, gli anni ruggenti del rallismo, e precisamente nel 1975, è stata per un ventennio una delle realtà più attive e di riferimento dai punti di vista agonistico e organizzativo.

Fino al 1995, infatti, con i colori di questa scuderia hanno percorso le prove speciali di tutta la penisola fior di piloti, anche di fama nazionale.

La scuderia arrivò nei primi anni 90 a contare ben 226 piloti, tra le sue fila fino a diventare una delle scuderie automobilistiche più importanti d'Italia.

Molti giovani hanno poi debuttato e maturato agonisticamente nell'ambito della Maremma Corse, grazie anche all'intenso lavoro fatto in quegli anni dai membri del sodalizio nel promuovere l'automobilismo sportivo.

Fiore all'occhiello in questo senso fu nel 1977 la creazione e l'organizzazione del Trofeo Maremma altresì ribattezzato affettuosamente dagli appassionati locali nel corso degli anni “Il Maremma” gara che con il tempo divenne uno dei trofei più ambiti da molti rallysti e che contribuì sempre di più a rendere lo sport del rally molto popolare a Follonica e nel resto del grossetano.

Dopo alcuni anni di stop un gruppo i piloti e appassionati ha ridato vita a quella che fu una delle più belle realtà dell'automobilismo toscano.

Un gruppo veramente ben assortito ed energico quello della Maremma Corse 2.0.E il 2.0 sta proprio li a testimoniarlo. La scuderia è infatti è composta da alcuni soci di allora e diversi giovani piloti e appassionati di oggi.

Esperienza e passione giovanile sono gli ingredienti che caratterizzano l'attività del sodalizio, che come nel 1975 si prefigge e la cultura “rallistica” attraverso eventi e attività agonistiche.

Via alle iscrizioni a partire dal 15 agosto, per concludersi mercoledì 4 settembre.