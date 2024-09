Lavori in corso alla Maremma Corse 2.0 per il Rally delle Colline Metalllifere e della Val di Cornia

Follonica: Sono trascorsi appena meno di due settimane dal successo riportato nell'organizzazione del rally Appenino Reggiano che la scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0 è già al lavoro per preparare la 9° edizione del rally Colline Metallifere e della Val di Cornia, gara nazionale che si svolgerà nella capitale del ferro, nei giorni 26 e 27 ottobre prossimo, una classica di autunno che chiude la stagione agonistica dei motori.



E così patron Paolo Santini insieme alla sua squadra non si è goduta le feria e organizzato armi e bagagli e si è trasferita Piombino, pronta a presentare un evento confermata come gara nazionale ma con tutte le carte in regola per avere un futuro positivo e pronto al salto di qualità per entrare nelle gara che contano.

Il Colline Metallifere e Val di Cornia ha un passato positivo confermando la titolazione a gara nazionale ma visti i successi passato è pronta a puntare molto in alto.

Sicuramente la nona edizione del rally tirrenico ha in cantiere sicuramente delle novità e delle sorprese. E' una manifestazione cresciuta a piccoli passi ma nel suo piccolo pensa in grande, gli sportivi e organizzatori sono sicuri che l'edizione 2024 confermerà alla fine quanto di bello è riuscita a far vedere grandi cose, come del resto è accaduto in tutte le precedenti edizioni. Sportivi e organizzatori ci credono.

(foto Marco Ferretti)