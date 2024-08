Cronaca Laguna, Sindaco Casamenti: "Situazione in miglioramento" 12 agosto 2024

Orbetello: Situazione in laguna miglioramento. Domani si concluderanno gli interventi di somma urgenza di monitoraggio e raccolta carcasse e si passerà alla semplice fase ordinaria. Acque tutte balneabili e monitoraggio della qualità dell'aria ampiamente nel rispetto dei parametri.

