Laguna Rossi (FDI): Occorre urgente intervento Regione Toscana, ente titolare contratto servizio

“Presentata a Ministro competente, interrogazione urgente in Commissione ambiente, per ricerca fondi pubblici in disponibilità per far fronte a interventi di emergenza e strutturali”. “Venerdì effettuerò sopralluogo a Orbetello e spero di portare con me alcuni membri della commissione ambiente”



Orbetello: “Purtroppo, la situazione attuale delle acque nella quale versa la laguna di Orbetello, con anossia e moria di pesci, parlano da sole e non hanno certamente bisogno di ulteriori commenti. Quello che serve nell’immediato è invece provvedere nel fronteggiare l’attuale situazione di emergenza, cercando di limitare il più possibile i danni ambientali, facendo possibilmente quadrato, evitando di addossare colpe a destra e manca, in special modo a chi quest’ultime non le ha, come il comune di Orbetello”.





“La Regione, ente individuato nel 2012 dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per il risanamento della laguna, con un proprio decreto fece cessare l’attività dell’allora commissario straordinario, e lasciò a quest’ultima circa 12 Milioni di euro di denari pubblici per provvedere a quanto richiesto. Quindi, si renderà necessario sapere cosa è stato fatto e come sono stati spesi questi denari da parte di quest’ultima per le opere che si rendevano necessarie anche dopo gli eventi del 2015. È noto che esiste un accordo tra comune e regione Toscana, recentemente rinnovato, il quale prevedeva precisi obblighi e risorse da stanziare dalla Regione Toscana, finalizzate a compiere determinate attività”.

“Non è onesto intellettualmente, - commenta Rossi – addossare la colpa di quest’ultima moria di pesci e dello stato in cui versa la laguna, al Comune di Orbetello. Fino a quando non ci sarà la legge che sto portando avanti in Commissione assieme ai colleghi, è La Regione Toscana il titolare del contratto per il servizio relativo alla “raccolta di biomasse algali e risospensione dei sedimenti, gestione dei sistemi di ricircolo idraulico, comprese le manutenzioni di mezzi, impianti e attrezzature nell’ambito della gestione ambientale della Laguna di Orbetello.

Al comune di Orbetello, come recita l’articolo 6 dell’accordo, spetta rimanere titolare e responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dai contratti in corso con Enel ed Hera per le utenze a servizio degli impianti e a gestire la fase di trasporto e smaltimento finale delle alghe raccolte nell’ambito del servizio di gestione del sistema integrato, avvalendosi delle procedure previste dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, nei limiti previsti per i servizi opzionali, ovvero concertando con la stessa Autorità di ambito idonee modalità. Tutto il resto è, e resta in capo alla responsabilità e gestione della Regione Toscana. È palese che questo tipo di gestione si è rivelato nella migliore delle ipotesi insufficiente e nella peggiore fallimentare”.

“Pertanto, oggi ho provveduto in Commissione Ambiente a interrogare oralmente il ministro competente al fine di trovare immediate risorse economiche per far fronte all’attuale emergenza, e nel contempo a sollecitare l’iter della proposta di legge per l’istituzione di un Consorzio, che oggi più che mai, possa occuparsi in modo organico e sistematico alla gestione della laguna e di tutto il suo complesso habitat ambientale. Venerdì, al termine dei lavori parlamentari, dopo aver tenuto un costante contatto con le istituzioni locali, mi recherò, sperando di portare con me alcuni membri della commissione ambiente a Orbetello, per un sopralluogo sul posto” conclude l’on. Fabrizio Rossi.