Laguna Orbetello, sindaco: Situazione lievemente migliore. Installate panne contenimento

Orbetello: «La situazione della Laguna sta migliorando gradualmente, il monitoraggio resta ma, poco per volta, possiamo diminuire le forze in campo per il servizio di raccolta. Completata l'installazione delle panne alla foce del canale di Ansedonia» a dirlo Andrea Casamenti, primo cittadino di Orbetello, nel suo bollettino quotidiano.



«Le panne di contenimento – spiega il sindaco – si estendono per circa 100 metri alla foce del canale e sono state installate per regolare il deflusso delle acque in uscita a largo di Ansedonia per salvaguardare le nostre coste. Per quanto riguarda il servizio di raccolta delle carcasse di pesce si andrà nei prossimi giorni, qualora il miglioramento risultasse costante, a una progressiva diminuzione in quanto, al momento allo sgrigliatore non arriva quasi più nulla e sulle coste interne della Laguna, mappate dai Vigili del Fuoco, non risultano più accumuli di carcasse».

«Oggi (martedì 7 agosto) – conclude Casamenti – abbiamo avuto la prima riunione con il dirigente responsabile dell'emergenza della Regione Toscana, che è stato ragguagliato sulle operazioni messe in campo dal nostro ufficio di protezione civile, che provvederà poi a consegnare una relazione dettagliata utile a descrivere quanto fatto, ma anche a segnare la strada da qui alla fine dell'emergenza. Ringraziamo Regione Toscana, inoltre, per l'attivazione dello stato di emergenza e per le risorse messe a disposizione per le ingenti spese sostenute dal Comune per il contenimento della situazione».