Laguna Orbetello, Rossi (FDI): Facciamo un po' di chiarezza

Grosseto: “Leggo commenti, spesso di politici, che volutamente o meno, stanno alimentando la confusione sul tema del futuro consorzio di gestione e sulla attuale situazione emergenziale”, scrive Rossi sulla sua pagina Facebook.

“Facciamo chiarezza. - prosegue - Un conto è la gestione attuale con l’emergenza e moria di pesci per via dell’anossia e del caldo. Gestione incentrata sulle competenze regionali in primis. Altro è il futuro prossimo con l’istituzione del consorzio della laguna di Orbetello, che gestirà il parco ambientale della laguna di Orbetello, sito di importanza nazionale. Consorzio di enti, tra i quali anche il Ministero dell’Ambiente. Una volta approvata la legge, alla quale stiamo lavorando in sinergia con tutte le forze politiche in commissione ambiente della camera dei deputati, tutta la gestione riguardante il complesso ecosistema della laguna sarà affidata al consorzio”.





Vediamo adesso la SITUAZIONE DI ATTUALE EMERGENZA:

PRIMO, occorre sicuramente fronteggiare l’attuale situazione di emergenza, che adesso è in capo alla Regione Toscana come previsto dal contratto di programma.

SECONDO: I fondi che ha messo sul piatto in questi giorni la Regione per fronteggiare l’emergenza, 1 Milione di euro, non sono fondi straordinari, come il Pd vorrebbe far credere, ma sono parte dei fondi che normalmente la stessa dovrebbe mettere a disposizione per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna. Qualora vi fossero ulteriori esigenze e ve ne siano le condizioni, il governo verrà chiamato ad intervenire in via straordinaria.

TERZO: È comprensibile a tutti, che quest’ultima cifra messa dalla Regione (1 Milione di euro) non sarà sufficiente, e che pertanto serviranno altri fondi per fronteggiare questa emergenza. Forse la Regione ha fatto solo un conto approssimativo.





IL FUTURO PROSSIMO DELLA LAGUNA:

PRIMO: È dall’inizio dell’attuale legislatura, che sia il sottoscritto, che rappresentanti di altre forze politiche, stanno lavorando a mettere a punto una Legge che metta fine a quello che è accaduto sia in passato e quello che sta accadendo attualmente, con una gestione coordinata con un unico Ente gestore (Consorzio) che si occuperà della gestione della laguna di Orbetello. Quindi stiamo parlando del futuro e non della presente. Chiaro?

SECONDO: Durante il 2023 e 2024, in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sono stati presentati sia da parte mia, che dai Deputati, Simiani (Pd), Battistoni (FI), Fontana (M5S) sono state presentate diverse Proposte di Legge sull’istituzione del futuro Consorzio di gestione della laguna, che sono state riunite in un unico testo che ieri abbiamo definito in commissione e del quale sono relatore in sede legislativa.

TERZO: Dopo tantissime audizioni avvenute in commissione ambiente, nelle quali sono state ascoltate tutte le istanze, suggerimenti, pareri, ecc. da parte di associazioni ambientaliste, associazioni di lavoratori e cittadini, comune di Orbetello e Monte Argentario, Provincia di Grosseto, Regione Toscana, esperti del settore, quali biologi, climatologi e altro, siamo arrivati ad elaborare un testo unico di Legge, approvato all’unanimità, sull’istituzione del parco ambientale - da non confondersi con ogni altro ente parco - che sarà gestito dal consorzio di gestione.

QUARTO: Il testo approvato è stato inviato al Mase (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) e ai ministeri competenti, i quali hanno provveduto a fare integrazioni e valutazioni, nonché la copertura finanziaria per il funzionamento ordinario del consorzio, che avrà propri organi statutari, propri dipendenti, esperti e un comitato tecnico scientifico.

QUINTO: Il testo definitivo è arrivato nuovamente in Commissione Ambiente il giorno 5 agosto 2024, e da quest’ultima, in “Sede Referente”, è stato approvato all’unanimità da tutte le forze politiche.

SESTO: Nel testo appena approvato, tra le altre cose, è stata inserita da parte del Mase la dotazione annuale di 1 MILIONE di euro per la gestione “ordinaria” del futuro Consorzio.

Non riguarda i lavori strutturali che servono per evitare i noti problemi di questi giorni. Chiaro?





A QUESTO PUNTO SERVE PRECISARE

“Qᴜᴇꜱᴛᴏ ᴍɪʟɪᴏɴᴇ ᴅɪ ᴇᴜʀᴏ ᴅᴇʟ ᴍɪɴɪꜱᴛᴇʀᴏ ɴᴏɴ ꜱᴇʀᴠᴇ ᴘᴇʀ ꜰʀᴏɴᴛᴇɢɢɪᴀʀᴇ ʟ’ᴀᴛᴛᴜᴀʟᴇ ᴇᴍᴇʀɢᴇɴᴢᴀ. Chi confonde la gestione del consorzio che ancora non c’è, con gli investimenti strutturali che dovevano essere fatti dalla regione cerca di fare il gioco delle tre carte, confondendo le idee ai cittadini. È un modo “maldestro” per creare confusione sull’opinione pubblica.

Alcune forze politiche, chiedono per fronteggiare questa emergenza circa 5 Milioni di euro, facendo passare che il Milione di euro promesso dal Ministero non sia sufficiente, quando sanno benissimo che il Milione di euro sarà annualmente a disposizione del futuro Consorzio di gestione ᴇ ɴᴏɴ ᴜᴛɪʟɪᴢᴢᴀʙɪʟᴇ ᴀᴅᴇꜱꜱᴏ ᴘᴇʀ ꜰʀᴏɴᴛᴇɢɢɪᴀʀᴇ Qᴜᴇꜱᴛ’ᴇᴍᴇʀɢᴇɴᴢᴀ, che ricordo essere in capo alla Regione Toscana. In futuro, il consorzio potrà sviluppare progetti e investimenti strutturali, per i quali potranno essere messi a disposizione milioni di euro, in base a progetti specifici autorizzati, anche con il contributo del comitato scientifico permanente che sarà costituito insieme al consorzio.

Forse, dico forse, se la regione Toscana avesse negli anni operato in maniera diversa e investito maggiori risorse nella laguna di Orbetello, la situazione attuale poteva essere evitata o quanto meno poteva essere meno grave. Lo stato e il legislatore con una legge nazionale archiviano l’attuale gestione, insufficiente o fallimentare lo dicano i cittadini, aprendo ad una gestione differente dell’intera laguna”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.