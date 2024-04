Laboratorio per bambini "Doveva essere una favola" a cura di Serena Spataffi

Grosseto: Il libro " Doveva essere una favola, un'emozione chiamata Blu", descrive le emozioni attraverso un viaggio fantastico, attraverso questo, si vuole dar vita ad un laboratorio per aiutare i più piccoli a riconoscere ed esprimere le loro emozioni e comprendere anche quelle non sempre positive. Sabato 27 aprile ore 16 presso la Libreria Mondadori del Centro storico di Grosseto, Corso Carducci 9, dopo una breve lettura del libro i bambini potranno realizzare un girasole fatto con la pasta per raffigurare l'emozione più bella: la felicità. Ad aiutarla nella realizzazione interverrà Anita Budassi illustratrice del libro.

Laboratorio gratuito per bambini adatto dai 4 ai 7 anni.

Si consiglia la prenotazione alla mail mondadorigrosseto@gmail.com o ai contatti 056422329 o https://wa.me/3923438682