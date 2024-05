Sport Coppa Passalacqua: finisce in pareggio la gara tra Venturina e Alberese 14 maggio 2024

Grosseto: Venturina e Alberese non riescono ad andare in gol e nasce il primo 0-0 del torneo Passalacqua. Entrambe hanno evidenziato poca confidenza al gol, scarsa freddezza al momento culminante. Chi può recriminare di più è la formazione di Giacomini fermata dai legni e dalle grandi capacità di Conti, estremo difensore dell'Alberese. I ragazzi di Piccioni hanno giocato la loro onesta partita con dedizione e grande volontà senza, per altro, poter incidere in maniera decisiva.

Pochi i cenni di cronaca. Al 12' la conclusione Niccolini è messo in calcio d'angolo da Donati, Palmisano al 24' saggia la rapidità di Conti con un colpo di testa deviato in corner. Nella seconda frazione prima Romagnoli, poi Palmisano toccano i legni della porta di Conti (2'), la sventola di Larini e subito dopo quella di Pontilunghi sono intercettate dalla difesa (14'). Il capolavoro di Conti si materializza al 38' quando, usando la mano di richiamo, toglie dallo specchio la conclusione a botta sicura di Larini. Il finale è senza altri brividi. La classifica del girone B: Virtus Amiata e Follonicagavorrano 3, Alberese e Venturina 1. Venturina – Alberese 0-0 VENTURINA: Donati, Poli, Tassi, Canessa, Calò (1' st Larini), Pontilunghi (35' st Lolini), Massini (1' st I. Neri), Miele (25' st Bellini), Palmisano (31' st Makarov), Romagnoli, Caciagli. A disposizione: Tanganelli, Guazzelli. Allenatore: Dario Giacomini.

ALBERESE: Conti, Bartolomei (26' st Mazzocco), Caporali, Nasini (50' st Russo), Manganelli, Alfano, Attilio, Rosini (48' st De Pascale), Niccolini (31' st S. Neri), Giulianini, Scovaventi. A disposizione: Caruso, Sarita Garcia, Giacopelli, Lorenzoni, Massai. Allenatore: Enrico Piccioni.

ARBITRO: Miguel Cagnani; 1° assistente Vittorio Babbanini, 2° assistente Emilio Parisotto. NOTE: ammoniti Pontilunghi, Palmisano, Bellini, Scovaventi. Calci d'angolo 9-2. Recupero: 1' + 7'.



