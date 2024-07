La Vela di Castiglione della Pescaia per le donne operate al seno

Castiglione della Pescaia: Sì, domenica 21 luglio il mare di Castiglione della Pescaia sarà solcato dalla “Veleggiata Rosa” giunta alla sua terza edizione, un evento gratuito riservato alle donne operate al seno con esenzione 048. Sì, perché «navigare a vela significa risvegliare la fiducia nelle proprie risorse per avanzare, per catturare il vento più favorevole così come possiamo agire in altre situazioni della vita, soprattutto in momenti di difficoltà, per cogliere le opportunità più consone alla propria crescita personale, per migliorarsi, per desiderare di vivere e di guarire», spiega Donatella Guidi, presidente dell’associazione organizzatrice. Il programma della giornata prevede alle 9 il ritrovo davanti all’Hotel Roma di Castiglione della Pescaia, per il successivo imbarco e spiegazione delle norme di sicurezza a bordo, poi partenza verso le Rocchette dove si potrà fare il bagno, il rientro in porto è previsto nel primo pomeriggio al porto, dove sarà offerto a tutti i partecipanti un ristoro al Club velico Castiglione, offerto dall’associazione Amici della Vela. I fondi raccolti sosterranno il progetto di “Insieme in Rosa” per garantire i sistemi di immobilizzazione per i trattamenti radioterapici di altissima precisione all’ospedale Misericordia di Grosseto. Buon vento per tutta la vita alle donne partecipanti e non da parte di Artemare Club!



The sea of Castiglione della Pescaia is getting pinker and pinker with the sailing for women who have undergone breast surgery

Yes, on Sunday July 21 the sea of Castiglione della Pescaia will be crossed by the "Veleggiata Rosa", now in its third edition a free event reserved for women who have undergone breast surgery, with exemption 048. Yes, because "sailing means reawakening confidence in one's own resources in order to advance, to catch the most favorable wind" just as we can act in other situations of life, especially in times of difficulty, to seize the opportunities most suited to our personal growth, to improve ourselves, to desire to live and to heal", explains Donatella Guidi, president of the organizing association. The day's program includes meeting at 9 a.m. in front of the Hotel Roma in Castiglione della Pescaia, for subsequent boarding and explanation of the safety rules on board, then departure to the Rocchette where you can swim, the return to port is scheduled in the early afternoon at the port, where all participants will be offered refreshments at the Castiglione Sailing Club, offered by the Amici della Vela association. The funds raised will support the "Insieme in Rosa" project to guarantee immobilization systems for high-precision radiotherapy treatments at the Misericordia hospital in Grosseto. Good winds for life to the women participating and not from Artemare Club!