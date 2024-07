"La Toscana di Leopoldo II". Alla Casa Rossa la mostra dedicata al granduca di Toscana

Castiglione della Pescaia: Castiglione della Pescaia ricorda Leopoldo II di Lorena con una mostra alla Casa Rossa sul fumetto "La Toscana di Leopoldo II" illustrato da Carlo Rispoli.



All'inaugurazione, sabato 6 luglio alle 10:30, saranno presenti anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Il comune di Castiglione della Pescaia ha partecipato al bando della Regione Toscana in occasione della "Festa della Toscana" con il progetto di un fumetto per raccontare la storia di Leopoldo II e il suo legame con Castiglione della Pescaia in una forma accattivante e leggera, accessibile a tutti.

«“La Toscana di Leopoldo II” nasce da un’idea di Ecista Srls - dichiara la sindaca Elena Nappi -, un gruppo di lavoro multidisciplinare che si occupa di valorizzazione, fruizione e comunicazione dei beni culturali e del territorio, in collaborazione con il noto archeologo Carlo Citter, che ha fornito la sua preziosa consulenza storica ed il quotatissimo fumettista Carlo Rispoli, che ci ha incantato col la sua matita. La proposta è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale che l’ha ritenuta di altissimo livello ed ha fortemente creduto nel progetto, tanto da sottoporla alla Regione Toscana per averne la stampa dalla tipografia regionale ed il patrocinio dell’evento di presentazione».

La storia di Leopoldo II di Lorena si intreccia a quella di Castiglione della Pescaia e della Casa Rossa, l'edificio progettato da Leonardo Ximenes durante i lavori di bonifica della Maremma grossetana proprio su incarico del granduca di Toscana. Il complesso aveva il compito di controllare il flusso delle acque tra l'area palustre dell'antico lago Prile ed il mar Tirreno, in quanto si credeva che la malaria fosse dovuta ai miasmi esalati dal mescolamento dell'acqua dolce della palude con quella salata del mare. Leopoldo II di Lorena fu anche il primo in Europa a stabilire una normativa sulla caccia, che per Castiglione della Pescaia e per la Diaccia Botrona ha rappresentato una delle prime forme di turismo.

Nella mostra alla Casa Rossa sono esposte le tavole originali del fumetto illustrato da Carlo Rispoli.

Il fumetto, stampato dalla tipografia del Consiglio regionale della Toscana, sarà distribuito in 1000 copie in italiano e 1000 in lingua inglese.