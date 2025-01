Al via dal 24 gennaio la 6° edizione del Piccolo festival Tirreno intitolata "La Tirrenale, incontri ravvicinati con il cinema italiano e non solo"

Folonica: L’Associazione Piccolo Cineclub Tirreno organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, la 6° edizione del Piccolo festival Tirreno dal titolo “La Tirrenale, incontri ravvicinati con il cinema italiano e non solo”.

L’iniziativa riguarderà una rassegna di promozione cinematografica attraverso la visione di film, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione direttamente o indirettamente collegata allo scopo sociale, che si terrà presso la sala Tirreno di Follonica nelle date 24 e 29 gennaio; 15-22-28 febbraio; 1 marzo 2025.

Il festival, giunto alla sesta edizione, ha lo scopo di far conoscere pellicole d’autore, spesso premiate nei più grandi Festival Internazionali ed in prima visione a Follonica, che hanno avuto poca visibilità nei circuiti cinematografici tradizionali. Aprirà la rassegna del Festival, un grande film selezionato ai premi Oscar 2025, nella short list del migliore documentario intitolato “No Other Land”.

Le proiezioni alla Sala Tirreno sono riservate ai soli soci dell’associazione.

Per info e prenotazioni 339 388 0312.