La terza giornata di Sarteano Jazz&Blues entra nel vivo

Sarteano: Inizia venerdì 23 agosto la terza giornata di Sarteano Jazz & Blues; le vie di Sarteano continuano a suonare jazz con un programma che impegna dalla mattina fino alla sera e che coinvolge numerosi artisti provenienti da tutta Italia.



Il venerdì a Sarteano significa mercato e la musica inizierà proprio da qui: a partire dalle 11.30 alla Piazza del mercato “Trio and more”, il concerto degli allievi del dipartimento di Jazz del conservatorio Tartini di Trieste, già sul palco ieri con la Big Band e che vedremo comparire spesso durante il festival.

Dopo il successo di ieri, infatti, la Big Band del conservatorio Tartini di Trieste, diretta dal Direttore Artistico del Sarteano Jazz&Blues Mirco Rubegni, continua il suo ciclo di performance; i giovani ragazzi suoneranno stasera alle 18.30 in piazza XXIV giugno e domani sera alle 21.30 al Chiostro di San Francesco per il concerto serale.

Stasera alle 21.30 l’appuntamento è al Chiostro di San Francesco e prevede il concerto Giovanni Maier - Viceversa: la musica di Charles Mingus, un progetto nato nel 2022 per omaggiare l’artista in occasione del suo centesimo compleanno. “è un viaggio di andata e ritorno da Mingus all’attualità” come sostiene Maier. Ad omaggiare uno dei pilastri del contrabbasso jazz sono Flavio Davanzo alla tromba, Riccardo Pitacco al trombone, Gabriele de Leporini alla chitarra elettrica, Giovanni Maier al contrabbasso e Francesco Vattovaz alla batteria.

I concerti serali possono essere prenotati ai numeri 3935225730 o 3477593716 (anche whatsapp) o alla mail info@arrischianti.it. Per tutte le informazioni aggiuntive è possibile consultare i social media della @nuovaaccademiaarrischianti o il sito web arrischianti.it