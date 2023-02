La storia di Davide e Golia, un classico che non tramonta mai

Probabilmente conoscerai il racconto di Davide e Golia, la storia del pastorello che, armato di una fionda, riuscirà ad uccidere il gigante Golia (al quale hanno anche dedicato la slot Jackpot Giant di cui parleremo più avanti). Se non ricordi la narrazione biblica, ecco un rapido riassunto:



Siamo nel 1.000 a.C., e il popolo di Israele sta combattendo la guerra contro i Filistei capitanati dal gigante Golia, un essere di tre metri di altezza che sbaragliava gli avversari armato di una lancia con la punta da cinque chili e una corazza di quaranta. Gli Ebrei guidati dal re Saul stavano avendo la peggio, e da circa quaranta giorni il gigante Golia sfidava a duello il campione dell’esercito nemico per decidere le sorti della guerra. Ovviamente nessuno accettava di fronteggiarlo e il re Saul non riusciva a trovare unna soluzione.

Un giorno passò di lì un giovane pastorello, mandato dal padre a verificare le condizioni dei suoi fratelli maggiori impiegati in battaglia. Quando arrivò apparve ancora una volta Golia che, come ogni giorno, lanciò il suo guanto di sfida all’esercito nemico. Tutti fuggirono spaventati, ma non il piccolo Davide, che lo guardò con disprezzo chiedendosi chi fosse costui che osava sfidare il popolo di Dio.

Tale coraggio colpì particolarmente re Saul, che decise di mandarlo a chiamare. Al cospetto del re, Davide si offrì di battersi contro il gigante, sostenendo di avere Dio dalla sua parte e di aver già in passato fronteggiato e vinto feroci leoni e orsi per difendere le greggi del padre. Saul fu persuaso da tanta audacia e sicurezza, e volle far dono al piccolo pastore di un elmo, una spada e un’armatura. Davide, che si sentiva però goffo con tutto quell’armamento, preferì andare senza, ma raccolse qualche pietra liscia dal vicino torrente e si presentò davanti al gigante armato solo della sua fionda.

Dinanzi al possente Golia, Davide prese l’iniziativa e, prima che gli fosse addosso, scagliò con tutta la sua forza una pietra verso la fronte del suo nemico. La pietra fece centro, e il gigante crollò a terra privo di sensi. Prima che potesse alzarsi, Davide prese la spada dal fianco di Golia e con questa tranciò di netto la sua testa, che venne poi portata in trofeo a Gerusalemme.

Il passo della Bibbia sarà di ispirazione per molti artisti, da Donatello, che realizzerà nel 1430 una statua di bronzo in onore di Davide, a Caravaggio, che nel 1606 dipinse la scena del prode Davide con in mano la testa mozzata del gigante. Anche se, molto probabilmente, la rappresentazione più famosa è senz’altro il Davide di Michelangelo, esaltazione della bellezza e della forza virile.

E la storia, come la musica, ispira sempre nuove slot, che sono in qualche modo una forma d’arte contemporanea fatta di suoni, immagini ed effetti computerizzati. Nello specifico, la slot ispirata al gigante Golia è una 5x3 realizzata dal provider Playtech, con 50 linee di pagamento e un RTP del 94,22%. La macchinetta ha una grafica colorata e vivace e i simboli all’interno del gioco sono quelli classici delle slot machine, ma in versione pietrificata. Troviamo inoltre il simbolo Wild e lo stesso gigante che sovrasta la montagna o la foresta. Altri simboli disponibili sono i diamanti colorati, che hanno un moltiplicatore diverso a seconda del colore.

Se attiviamo il Giant Bonus Round possiamo scegliere tre vulcani su sei per svelare il bonus di lava che contiene. In più, è presente un jackpot progressivo che si attiva giocando la puntata massima di 0,08€ per linea, cioè 4€. La puntata minima è invece di 0,01€, quindi 0,50€. È presente anche un simbolo scatter, rappresentato dalla mano del gigante piena di monete d’oro. Davvero un gioco ben realizzato che ti farà vedere il gigante Golia con tutt’altra prospettiva.