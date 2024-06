La Scuola dell’Infanzia di Marina di Grosseto ottiene la Certificazione Eco-school

Grosseto: “E’ con grande soddisfazione che la scuola dell’infanzia di Marina di Grosseto, ottiene, per il secondo anno consecutivo, la Bandiera Verde e si riconferma Scuola Ecologica” lo annuncia il Dirigente scolastico, Prof. Angelo Salvatore Costarella, dell’’istituto Comprensivo O. Orsini di Castiglione della Pescaia.



Un’esperienza di crescita per tutti i partecipanti, in particolare i 38 bambini delle due sezioni del plesso. Il Comitato Eco-school è stato molto attivo: una sinergia tra scuola, comunità ed associazioni presenti sul territorio.

Tra i membri del Comitato:

il Presidente Joelle da Ros, affiancato dagli altri membri, Maria Francesca Paris, Francesca Barbetti ed Enrica Giunta, si sono impegnati nello sviluppo delle attività, organizzando tre laboratori per i bambini sugli impollinatori e sugli animali del Mare, in classe, in modo creativo e divertente – fondamentale e prezioso, a questo proposito, il supporto da parte degli altri genitori che hanno partecipato;

Dott.ssa Paola Talluri, della Cooperativa Silva, oltre alla formazione nell’anno scolastico 2022/2023 sugli impollinatori, ha guidato con il Dott. Marco Anselmi i bambini all’Oasi San Felice, zona della Fiumara, alla scoperta delle piante del retro duna e non solo;

Dott.ssa Luana Papetti, Associazione Tartamare, ha realizzato insieme allo staff, laboratori educativi didattici sulla salvaguardia della Tartaruga caretta caretta ed ha promosso le corrette norme di comportamento nei confronti di questi animali;

Sabrina Angori e Silvia Lanini, consiglieri dell’Associazione Pro-loco di Marina di Grosseto e di Principina a Mare, associazione che si occupa di tante iniziative per le due frazioni, e che supportano le scuole, diffondendo e condividendo le iniziative scolastiche;

le docenti Pasqualina Allocca, Bianca D’Apruzzo, Maria Chiara Furzi e Monica Montanari si sono occupate del Programma di certificazione, insieme alle collaboratrici Anna Corallo e Giovanna Fastelli: 7 passi da documentare e realizzare.

La Referente della Certificazione, l’insegnante Monica Montanari, spiega che “Eco-schools è un programma internazionale dedicato alle scuole per l’educazione, la gestione e la certificazione ambientale; la certificazione non è un progetto bensì un contenitore metodologico all’interno del quale inserire le attività svolte. Le Eco-schools hanno, infatti, un approccio metodologico innovativo. Il nostro Piano di Azione si è concentrato sul raggiungimento degli obiettivi 13) 14) e 15) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 13) Lotta contro il cambiamento climatico, 14) Vita sott’Acqua15) Vita sulla Terra; Aree scelte: Acqua e Biodiversità. E’ formato da tante fasi, calendarizzate in attività, obiettivi, materiali. I bambini hanno creato differenti terrari per le chiocciole, i lombrichi, le formiche: osservazioni e apprendimento, con grande attenzione al rispetto per i piccoli animali, con cura giornaliera. Hanno osservato granchi, una tartaruga caretta caretta. Anche la semina ha avuto la sua rilevanza: le lenticchie, l’avocado, le piante amiche delle api e non solo; il Risone, grazie ad un’esperienza favolosa fatta con il progetto Agrischool… Agri is cool, con la Tenuta San Carlo. Un’attenzione speciale merita la creazione di habitat per la tutela degli insetti Impollinatori e l’osservazione della Farfalla. La sezione B partecipa anche al progetto X:Polli:Nation, Museo di Scienze Naturali, il quale, oltre alla conoscenza degli impollinatori e delle piante target, prevede la rilevazione del numero e tipologia di impollinatori in una zona ben definita”.

Da dove nasce l’idea di partecipare? Dalla passata partecipazione al Progetto Erasmus+ KA02 “Little Friends of Nature” e dalla convinzione che non è mai troppo presto per vivere esperienze di natura scientifica e linguistica.

All’aperto e nella natura i bambini apprendono velocemente, si rilassano ed osservano: le prime curiosità, ipotesi, esperimenti. Questa è la linea pedagogica della Scuola dell’infanzia di Marina di Grosseto.

I PROTAGONISTI

Alunni Sezione A: Acierno Victoria, Bisconti Gioia, Bisconti Mia, Cinelli Leonardo, Del Sorbo Vincenzo, Delli Paoli Silvio Andrea, Dervishi Ymer, Faccin Mathias, Guza Rois, Hernandez Santos Aaron David, Mehmood Ayiza, Mehmood Semir, Mema Unejs, Mistero Manuel Mauro, Pastore Enea, Patrone Gabriele, Seferovic Lucia, Skenderovski Melek, Sula Arsel