La risposta di Autolinee Toscane alle associazioni di categoria artigiane

Autolinee Toscane: "Collaboriamo da sempre con tutte le imprese private"

Firenze: Autolinee Toscane collabora già con molte piccole e medie imprese del trasporto su gomma in tutta la Toscana. Infatti, alcuni servizi – come previsto dalla gara – sono in subappalto (arrivato al massimo limite possibile per legge e contratto), così come abbiamo coinvolto queste imprese (principalmente proprio legate alle associazioni di categoria degli artigiani) anche per le corse aggiuntive durante il periodo Covid per garantire il distanziamento, in collaborazione con le Prefetture.

Da parte di Autolinee Toscane non c’è alcun tipo di pregiudizio: il dialogo è sempre stato aperto. Pare difficile che le aziende private, impegnate nella stagione turistica, abbiano personale in questi mesi, ma se ci sarà possibilità di collaborazione ben venga.

Intanto prosegue la campagna di assunzioni, sia con il portale per velocizzare la presentazione di candidature, sia con l' “Accademia” per formare under 29 e farli lavorare per prendere patente D e CQC, sia con la futura “Accademia” per over 30, con il sostegno economico (totale o parziale) per prendere la patente, e il contratto che scatta immediatamente dove aver preso patente e Cqc.