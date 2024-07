La riorganizzazione sanità al centro del convegno promosso dalla Ust Cisl e Cisl Funzione pubblica

La riorganizzazione della sanità al centro del convegno promosso dalla Ust Cisl e Cisl Funzione pubblica di Grosseto. “Le risorse del Pnrr un’occasione per riformare la sanità nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà ed equità, informando e coinvolgendo i cittadini”

Grosseto: Un incontro partecipato per confrontarsi sul futuro della sanità regionale, grazie al contributo di esperti, rappresentanti della Asl Toscana sud est e degli ordini professionali e dell’assessore regionale Simone Bezzini. Si è tenuto oggi, all’hotel Granduca di Grosseto, l’incontro dal titolo ““Pnrr missione 6 sanità territoriale: un’opportunità di riforma per la comunità locale”, promosso da Cisl Grosseto e dalla Cisl Funzione pubblica.

“Ringraziamo tutti i partecipanti per il confronto a cui abbiamo dato vita – dice Katiuscia Biliotti, segretaria generale di Cisl Grosseto – perché abbiamo affrontato il tema dell’evoluzione dell’assistenza sanitaria, che ci riguarda tutti anche, in primis, come cittadini. Dal 2008 al 2019 il finanziamento per la sanità si è ridotto di quasi l’1% all’anno, con un aumento di stanziamenti pari al 5,6% nel periodo dell’emergenza pandemica, tornando poi a decrescere negli anni successivi e, ad oggi, si trova a fare i conti anche con l’inflazione. Spesso, inoltre, si fa confusione, non distinguendo i finanziamenti dalla reale spesa sanitaria, che viene determinata dalle Regione: ed è proprio il disallineamento tra finanziamento e spesa che genera difficoltà che sfociano in disavanzi regionali di gestione, con ricadute in termini di inefficienza in servizi sociosanitari ai cittadini. Il messaggio che, come organizzazione sindacale, abbiamo voluto mandare oggi è la necessità di costruire un patto politico e sociale per rilanciare il nostro servizio sanitario e avviare un processo di riordino dello stesso, adeguando il suo finanziamento agli standard dei paesi europei più avanzati che è all’8% del Pil, contro il nostro 6%”. A tutto questo si aggiunge il declino demografico “…che sta mettendo in crisi – prosegue Biliotti – il welfare state, a cominciare proprio dalla sanità: l’invecchiamento della popolazione, il calo della natalità, la decelerazione del Pil vanno a incidere pesantemente sulla crisi della sanità”.

“Ci troviamo di fronte a bivio – sottolinea Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Fp di Grosseto -: il nostro servizio sanitario nazionale ha bisogno di rinnovarsi e ribadire i principi di universalità, solidarietà ed equità. Il dibattito di questa mattina, in cui oltre ai numeri abbiamo parlato delle criticità anche in termini di reperimento di professionisti e di formazione di nuovo personale, va proprio in questo senso: un confronto per capire come migliorare l’assistenza territoriale, in un contesto multidisciplinare e multiprofessionale, capace di razionalizzare le risorse, assicurando allo stesso tempo percorsi di cura incentranti sui bisogni del singolo paziente. Per far questo sarà necessario anche investire sulle nuove tecnologie all’interno dei percorsi di cura. In questo contesto, come è stato sottolineato oggi, le risorse del Pnrr saranno fondamentali per ridefinire un modello organizzato più vicino alla persona e in grado, equamente, di superare le disuguaglianze garantendo servizi adeguati per tutti”.

Un’occasione da cogliere, quindi, che deve andare, secondo Cisl “…di pari passo con un’informazione capillare ai cittadini – aggiunge la segretaria generale Biliotti – perché sarà fondamentale che tutti siano adeguatamente consapevoli di quali sono i servizi, i percorsi, le risorse a loro disposizione”.

Al convegno hanno preso parte, oltre a Katiuscia Biliotti, segretaria generale Ust Cisl Grosseto e Simona Piccini, segretaria generale Cisl Fp Grosseto, Riccardo Antonelli, dirigente dipartimento tecnico Asl Toscana sud est, Tania Barbi, direttrice Coeso Società della salute, Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero Grosseto, Castel del Piano e Colline metallifere Asl Toscana sud est, Vianella Agostinelli, direttrice dipartimento professioni infermieristiche e ostetriche Asl Toscana sud est. Alla tavola rotonda, moderata da Alfredo Faetti, direttore responsabile del Tg9, hanno preso parte Simone Bezzini, assessore alla Sanità della Regione Toscana, Antonio D’Urso, direttore generale Asl Toscana sud est, Mauro Giuliattini, reggente Cisl Fp Toscana, Paola Pasqualini, presidente Ordine dei medici e odontoiatri di Grosseto, Nicola Draoli, presidente Ordine professioni infermieristiche Grosseto, Virginia Cambri, segretaria Ordine fisioterapisti Grosseto, Pisa, Livorno e Cristiana Baggiani, presidente Ordine delle professioni sanitarie Grosseto, Pisa, Livorno. La tavola rotonda si concluderà alle 13 con l’intervento conclusivo di Maurizio Petriccioli, segretario generale Cisl funzione pubblica nazionale.