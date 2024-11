La Regione rilancia il censimento sulla connettività fissa e mobile

E' disponibile il nuovo servizio online di raccolta delle segnalazioni che arrivano dai Comuni riguardo alle problematiche o indisponibilità della connettività fissa e mobile sui loro territori.

Firenze: Ogni Comune toscano potrà inserire sul nuovo portale online di raccolta, realizzato appositamente dagli uffici regionali, tutte le segnalazioni provenienti dai suoi territori che riguardano le criticità sulla rete fissa e mobile.

“Dopo gli esiti – spiega l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo - della prima indagine fatta a fine 2021, intendiamo ricostruire il quadro aggiornato della situazione, anche alla luce dei numerosi interventi effettuati nel frattempo. La Toscana ha fatto passi in avanti notevoli, grazie all’impegno diretto con il Piano Bul Aree Bianche, riuscendo a portare la fibra ottica in molte aree considerate a fallimento di mercato. Oltre 350.000 unità immobiliari in 216 Comuni toscani sono state raggiunte da infrastrutture in fibra o in wireless. Questo impegno ha permesso di ridurre il divario digitale che era presente. Sul Piano Italia 1 Giga non possiamo considerarci soddisfatti, perché registriamo, come altre regioni, ritardi nei lavori da parte delle ditte aggiudicatarie. Per questo venerdì incontreremo a Firenze l’Amministratore Delegato di Infratel Spa, società in house del Ministero dell’impresa e del made in Italy. Abbiamo necessità di un supporto più forte da parte dello stato centrale per velocizzare i lavori e rispettare il cronoprogramma imposto dal Next Generation UE. A tal proposito chiederemo ai sindaci di aggiornare, rispetto all’ultimo monitoraggio, la mappatura delle aree scoperte o ancora critiche, perché vogliamo che Infratel abbia tutti gli elementi informativi per poter agire efficacemente in sinergia con la Regione e gli enti locali”.

Da oggi ogni Sindaco o suo delegato potrà riempire il questionario segnalando una o più zone del proprio territorio con problematiche di connettività fissa e mobile, indicando anche gli operatori che risultano dare tali problematiche e le zone puntuali oggetto della segnalazione.

Nell'ottica di migliorare continuamente sia i processi di monitoraggio che l'attuazione delle numerose iniziative di dispiegamento di reti di connettività a banda ultra larga e di radiocomunicazioni di nuova generazione, la Regione Toscana chiama quindi tutti i Comuni toscani a comunicare in modo georeferenziato le segnalazioni ai propri uffici, in modo da condividere poi i risultati di questa mappatura con le autorità nazionali (Ministero per le imprese e il made in Italy, Infratel, Dipartimento per la Trasformazione Digitale) che coordinano le gare nazionali degli operatori che dispiegano la connettività nei territori.

I risultati di questa indagine permetteranno di svolgere azioni sempre più mirate e puntuali per ottimizzare la connettività a livello regionale.