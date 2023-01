Attualità La pittura materica di Paccosi è in mostra alla galleria de “La via degli artisti" 9 gennaio 2023

Redazione Viterbo: Fino al 20 gennaio 2023 l’amato artista contemporaneo Angelo Paccosi, già facchino, è in mostra, a Viterbo, al palazzo in via cardinal la Fontaine angolo piazza San Carluccio. Nelle parole di Patrizia Sora, critica d’arte contemporanea: La pittura materica di Angelo Paccosi è in mostra alla galleria de “La via degli artisti". Lo spessore della materia pittorica dialoga con la luce, la distanza, l'angolazione dello sguardo. Uno stiacciato pittorico che crea suggestioni prospettiche, luci ed ombre. Le figure e gli elementi, incise nell'impasto denso della materia grezza, si esaltano accogliendo i pigmenti del colore. Nell'astrazione lirica e poetica della tela, Angelo Paccosi ci consegna una riflessione profonda sull'Umano e l'ineludibile bisogno di Bellezza.”

La ‘perfetta armonia tra materia e colore può essere meglio apprezzata dal vivo. Ingresso libero e la possibilità di una visita guidata direttamente dal grande Angelo Paccosi fino al 20 Gennaio 2023. Al vernissage della mostra era presente il gota dell’arte viterbese: il maestro del 900 viterbese Alessio Paternesi, la professoressa Laura Principi direttrice artistica de la via degli artisti e di Tuscia in fiore, la critica d’arte Patrizia Sora di Soriano oltre ad altri artisti ed appassionati. A seguire, Sabato 21 gennaio dalle 18:45, con partenza da Piazza del Comune, Caccia al tesoro del centro storico con il patrocinio del Comune di Viterbo. Avanti tutta. Questa è la mia città, la tengo stretta al cuore. foto di Claudio Cavalloro.

