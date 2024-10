“La passeggiata tra gli olivi” arriva a Manciano

Manciano: Una passeggiata tra gli olivi per scoprire una delle piante caratteristiche di Manciano.

Dal 2024 il Comune fa parte dell’associazione nazionale “Città dell’olio” per promuovere e tutelare la cultura dell’olivo e dell’olio di qualità. E domenica 27 ottobre alle 12 è in programma il primo evento inserito nel calendario associativo: una passeggiata tra gli olivi. Alla proposta del Comune ha aderito La Fattoria La Maliosa che per domenica ha organizzato una camminata di circa 1 chilometro alla scoperta della natura con un picnic finale.

Il costo dell’evento è 19 euro: per prenotazioni info@fattorialamaliosa.it oppure 327 1860416.

La Maliosa si trova nella frazione di Saturnia.