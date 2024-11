La nazionale di calcio femminile accoglie a Coverciano i ragazzi della Plus

Grosseto: Una giornata indimenticabile per i ragazzi e lo staff tecnico della Pro soccer Plus, squadra partecipante al campionato regionale della Figc per atleti con disabilità intellettivo-relazionali, che sono stati invitati all’allenamento della nazionale di calcio femminile a Coverciano. Forte l’emozione già all’entrata nell’impianto, quando i ragazzi, accompagnati dai due mister, Giulia Falcinelli e Antonio Mazzini, sono stati accolti e fatti accomodare inizialmente nell’area bar, in attesa che le atlete azzurre finissero la prima parte di allenamento in palestra.

“L’emozione più grande è stata senza dubbio – spiega Giulia Falcinelli, allenatrice della Pro soccer Plus – vedere la contentezza sui visi dei ragazzi e vederli felici, al termine dell’allenamento, quando hanno chiacchierato di calcio con le azzurre. Confrontarsi con un livello così alto, anche solo guardando le atlete da bordo campo e conversando con loro, è stato per noi fondamentale non solo per averle viste all’opera ma anche per aver condiviso insieme una bella esperienza che ci ha fatto crescere anche come gruppo e come squadra”.

All’entra in campo delle giocatrici azzurre la delegazione della Pro soccer Plus ha assistito con grande entusiasmo all’allenamento, confrontandosi poi con l’allenatore azzurro Andrea Soncin e, a fine allenamento, con le stesse ragazze che si sono prestate con grande cordialità e gentilezza alle foto di rito e allo scambio di battute sul calcio, con grandissima disponibilità. Al termine della visita lo staff azzurro ha regalato alla società della Pro soccer un gagliardetto dell’Italia e ad ogni singolo ragazzo un piccolo gagliardetto ricordo.

La formazione neroverde della Pro soccer Plus tornerà in campo sabato prossimo, 30 novembre, allo stadio di Pontedera. Per informazioni sul progetto, sulle attività portate avanti dalla Pro soccer lab sul territorio, sui tecnici e sulle prossime attività è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it.