La mostra del riciclo

Orbetello: Solo una settimana, dal 15 al 23 giugno e solo di sera dalle 17,00 alle 22,00, per scoprire e “pensare” che in questo secolo consumistico si spreca davvero troppo! Essere più accorti aiuterebbe noi tutti e non solo il pianeta. Bei discorsi e belle speranze contro l’inevitabile alimentato ormai solo dal dio denaro che impera ovunque in barba ai valori umani!

La mostra “Stoffe & scartoffie”, in onda ad Orbetello presso la saletta espositiva dell’ex Palazzo del Frontone (P.zza della Repubblica di fronte al Duomo), organizzata grazie all’Associazione Incontriamoci di Albinia e frutto della creatività di Antonella Monti, gode del patrocinio del Comune di Orbetello e si presenta piena di colori pur restando il semplice frutto di un riciclo quasi impensato anche se portavoce di un’attualità sociale davvero troppo consumistica.