La Misericordia di Albinia acquista una sedia portantina motorizzata

Albinia: In occasione dell’evento di solidarietà “Raccontare per non essere soli”, tenutosi l'11 aprile scorso presso la sala interna del ristorante “I Pescatori” di Orbetello, è stata raccolta una somma in denaro che il Club Soroptimist International Orbetello-Costa d’Argento, organizzatore della serata, ha devoluto alla Confraternita di Misericordia “Simone Crociani” di Albinia.



Tale donazione, unita ad altre pervenute all’Associazione, è stata impiegata per l’acquisto di una seconda sedia portantina elettrica che consente la salita e la discesa per le scale con pazienti non in grado di farlo autonomamente, senza troppo sforzo per l’operatore.

Il Governatore della Confraternita, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari, sono grati per le offerte ricevute che ben volentieri sono state impiegate per l’acquisto della suddetta seggiolina motorizzata, messa in uso per migliorare il servizio prestato alla comunità.