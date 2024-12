La Maremma vista dall'obiettivo di Enzo Russo

Magliano in Toscana: Dal 20 dicembre, per tutto il periodo natalizio, lo spazio espositivo in via Garibaldi a Magliano ospiterà la mostra fotografica “Tutti mi dicano Maremma”, un viaggio nella bellezza autentica della Maremma attraverso l'obiettivo di Enzo Russo. La mostra porterà alla scoperta di scorci incantati, paesaggi mozzafiato e atmosfere uniche che caratterizzano Magliano in Toscana e i suoi dintorni. Grazie ad alcuni scatti evocativi e suggestivi, l'artista cattura l'essenza di luoghi ricchi di storia e fascino. Un'occasione imperdibile per ammirare fotografie inedite della nostra terra e per vivere un'esperienza indimenticabile.

L'inaugurazione della mostra, patrocinata da Regione Toscana e Comune di Magliano in Toscana, sarà venerdì 20 dicembre alle 18:30.