"La Maremma delle Idee". Gli incontri del 2025 alla Biblioteca Chelliana

Grosseto: Da febbraio 2025, gli incontri de "La Maremma delle Idee" proseguiranno nell'Aula Magna della Biblioteca Chelliana di Grosseto. Tutti i cittadini sono invitati a proporre temi e relatori per la nuova serie.

Saranno incontri pubblici e gratuiti, ai quali tutti potranno intervenire. L'obiettivo degli incontri è sempre e solamente quello di stimolare e facilitare il dialogo fra cittadini su argomenti di comune interesse. I relatori intervengono per conto personale, e mai come rappresentanti di enti di qualsiasi natura, portando per quanto possibile diversi punti di vista sull'oggetto del dibattito e lasciando spazio a interventi e conversazione con il pubblico.

Ogni incontro affronterà un tema diverso. Negli anni si è parlato di editoria locale, di interessi sociali, dei giovani.

Ecco il programma, provvisorio, per il 2025:

5 febbraio 2025 (Chelliana) - Politiche missione-orientate, globali e grossetane

12 marzo 2025 (Chelliana) - Governance, gestione del bene comune

16 aprile 2025 (Chelliana) - Cosa rende speciale l'economia della Maremma?

14 maggio 2025 (Chelliana) - Rigenerazione urbana: un processo fisico o sociale?

Per suggerire nuove tematiche: Richard Harris 320 9616302