La Maremma che eccelle. Firmato l’accordo tra Renaioli Macchine Agricole e Merlo

Leader mondiale nel settore dei sollevatori telescopici



Manciano: Renaioli Macchine Agricole, la storica azienda di Manciano specializzata nella vendita e nel noleggio di macchine e attrezzature agricole, è diventata concessionaria esclusiva di tutti i telescopici frontali della gamma agricola e dei trattori a braccio telescopico Multifarmer di Merlo per le province di Grosseto e Viterbo.

Nasce così una nuova importante partnership tra leaders del settore a livello nazionale e internazionale, capace di offrire al territorio e alle imprese che vi operano non soltanto prodotti dalla tecnologia e le performances avanzate, ma il progetto di un futuro sempre più all’avanguardia.

Una visione di continuo sviluppo per l’agricoltura e per gli ambiti affini che Renaioli Macchine Agricole, con la guida del titolare Alessandro Renaioli, promuove ormai da anni e che, già nel 2011, si era concretizzata con la sigla dell’accordo con il colosso giapponese Kubota. La collaborazione con Merlo rappresenta, quindi, un ulteriore passo verso la crescita e la modernizzazione di un ramo economico e produttivo fondamentale per l’Italia.

Fondata nel 1964 a Cuneo da Amilcare e Natalina Merlo, l’azienda è stata la prima in Europa a fabbricare industrialmente sollevatori telescopici, macchine multiuso per il sollevamento, la movimentazione e il posizionamento dei materiali, che l’hanno presto resa Numero Uno del settore. I mezzi Merlo, che comprendono anche betoniere auto—caricanti, trattori forestali, mezzi cingolati e piattaforme semoventi, sono stati nel tempo utilizzati presso basi e stazioni di ricerca in Antartide, dalla protezione civile italiana, l’ONU e diversi eserciti mondiali e per il recupero di vetture incidentate o bloccate in pista durante i celebri Gran Premio di Formula 1.

Un’eccellenza dell’agricoltura e dell’edilizia che adesso, grazie a Renaioli Macchine Agricole, raggiunge anche la Maremma.

“Abbiamo lavorato a lungo e duramente per la firma di questa intesa — afferma Tommaso Renaioli, titolare di Renaioli Macchine Agricole al fianco dei genitori, Alessandro e Fausta — E, alla fine, ce l’abbiamo fatta. L’arrivo dei prodotti specializzati di Merlo a Grosseto e Viterbo rappresenta una formidabile opportunità di progresso per tutti coloro che vi lavorano. Un’opportunità che volevamo essere noi a introdurre, nel rispetto della filosofia che dal 1966 ci distingue, basata sulla centralità dei clienti, sulla dedizione e la risposta alle loro necessità. Siamo fieri di poter finalmente dire che, ancora una volta, Renaioli Macchine Agricole è riuscita a farsi vettore di cambiamento per il bene presente e futuro delle aziende del territorio.”

“L’accordo con Renaioli è relativo alla distribuzione della gamma agricola per le provincie di Grosseto e Viterbo e prevede la distribuzione, in esclusiva su queste due provincie, di tutti i telescopici frontali della gamma agricola e dei trattori a braccio telescopico Multifarmer, oltre all’accesso alla gamma cingo e trattori forestali — conclude Giacomo Blengini, direttore delle vendite per l’Italia di Merlo — Siamo entusiasti di iniziare questo legame con Renaioli Macchine Agricole, che abbiamo scelto per legarci a una realtà estremamente affine ai nostri valori: un’azienda familiare, radicata sul territorio e che da sessant’anni pone una grande attenzione alla soddisfazione del cliente finale, esattamente come la Merlo Spa. Siamo certi che questa collaborazione porterà a degli ottimi risultati.”