La magia del Natale nella Città perduta

Prima edizione del presepe vivente a Vitozza.



San Quirico di Sorano: Venerdì 6 gennaio 2023 dalle 11 alle 16, Vitozza farà da sfondo alla rappresentazione della prima edizione del Presepe vivente.

Lo spettatore, catapultato in un tempo passato e in un luogo non comune, si troverà a rivivere scene di vita quotidiana delle Betlemme all’epoca della nascita di Gesù passeggiando tra una miriade di personaggi, figure e mestieri antichi.

Si potranno scorgere artigiani, agricoltori e pastori intenti a svolgere il loro lavoro e al contempo ammirare lo straordinario patrimonio archeologico e naturalistico di Vitozza. La grotta della natività, la Sacra Famiglia e i Re Magi saranno la tappa finale di questo viaggio nella magia del Natale immerso in un paesaggio senza eguali.

«Una grande sfida» la definiscono i ragazzi della Pro Loco di San Quirico, Associazione organizzatrice «un evento al quale stiamo lavorando da tempo e per il quale ringraziamo l'intera comunità di San Quirico per la collaborazione e la partecipazione, un ennesimo gioco di squadra giallorosso».