La magia del Natale in distilleria Nannoni con il Coro dei Concordi

Il 7 dicembre un evento tra tradizione, musica e sapori Civitella Paganico: Sabato 7 dicembre, la Distilleria Nannoni regalerà a chi vorrà partecipare un pomeriggio indimenticabile, dove la magia del Natale si unirà a tradizioni, musica e sapori autentici. Un evento speciale, pensato per celebrare la bellezza della convivialità e l’eccellenza di un territorio che sa raccontarsi attraverso i suoi prodotti. L’esperienza prenderà vita alle 16:30, con una visita guidata tra gli spazi della distilleria. Sarà l’occasione per scoprire i segreti di un’arte che tiene insieme il rispetto delle antiche tecniche all’innovazione. I partecipanti potranno immergersi nel cuore pulsante di un mestiere che da sempre valorizza il territorio, lasciandosi affascinare dalle storie e dai gesti che rendono unica ogni bottiglia. A seguire, alle 17:00, sarà il momento di lasciarsi guidare dai sensi con una degustazione esclusiva dei prodotti della distilleria. Ogni sorso diventerà un viaggio, un’esperienza capace di trasmettere la cura artigianale e l’amore per la qualità che caratterizzano ogni creazione. Un connubio di profumi e sapori che raccontano la ricchezza di una terra generosa. La magia del Natale risuonerà poi nelle note del Coro dei Concordi, diretto dal Maestro Stefano Pioli, che alle 17:30 regalerà al pubblico un momento di pura emozione con le più belle melodie natalizie. La musica, con la sua capacità di unire e commuovere, accompagnerà i presenti in un viaggio nello spirito delle feste, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva. A chiudere il pomeriggio, un brindisi di saluto alle 18:00. Un momento di convivialità per concludere insieme una giornata speciale, tra sorrisi e auguri, immersi nella calda accoglienza della distilleria. L’evento, che si terrà presso la Distilleria Nannoni in località Aratrice a Civitella Paganico, è gratuito e aperto a tutti, ma i posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 5749749 o telefonando al 0564 905204 negli orari indicati. Questo pomeriggio non sarà solo un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia, ma anche per scoprire una realtà che custodisce la memoria del passato e guarda al futuro con passione e autenticità. Una celebrazione del Natale tra tradizione, eccellenza e musica, da vivere e condividere. Seguici



