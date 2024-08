Cultura La Luna Blu piena per i 25 anni dell’Accademia Blue Moon 19 agosto 2024

Porto Santo Stefano: Si, lunedi 19 agosto sera dopo le 19,30 il firmamento ci regalerà un nuovo spettacolo indimenticabile, la Luna piena Blu brillerà in cielo immersa in una pioggia di stelle cadenti, un evento molto raro che si verifica ogni 2 - 3 anni e quest’anno è concomitante con il 25ennale dell’Accademia di danze argentine Blue Moon che ha il nome del fenomeno astronomico. Artemare Club ha voluto ricordare la Luna Blu e detta scuola di balli dei “maestri dei maestri” Tania Grisostomi e Luigi Bisello con un’opera esposta fuori la sede dell’associazione nel Corso di Porto Santo Stefano già ammirata da tanti turisti e residenti che sarà donata all’Accademia Blue Moon alla riapertura dei corsi di Tango, Vals e Milonga a Grosseto e anche Orbetello, nel Comune lagunare tenuti dalla stessa scuola da alcuni anni con i maestri Tiziana Pagliuca e Sergio Santi. Tutti ad ammirare la Luna Blu e poi ai corsi tutto l’anno di danze argentine con i motivi famosi definiti “storie d’amore da ballare con abbracci caldi” con l’Accademia di Blue Moon che ti cambiano la vita, parola di Artemare Club!



