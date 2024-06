La giunta incontra i residenti di Marsiliana

Manciano: Mercoledì 26 giugno alle ore 21 la Giunta comunale incontrerà i residenti di Marsiliana agli impianti sportivi. L’appuntamento è l’occasione per parlare insieme dei progetti conclusi e di quelli che sono in programma per il futuro della frazione, negli anni diventata un centro sempre più importante e popolata, grazie anche alla sua posizione.

«Gli incontri con la popolazione per chi amministra un Comune sono di fondamentale importanza – dichiara il sindaco Mirco Morini –, perché ci permettono di confrontarci con chi vive ogni giorno il territorio e capire ciò che è necessario e come migliorare il nostro operato. Marsiliana è sempre più popolata e quindi anche le esigenze sono cambiate rispetto al passato: per questo merita molta attenzione da parte dell’Amministrazione comunale».

In programma ci sono lavori per circa 900mila euro. «A breve partiranno le opere per il secondo stralcio dell’area polivalente e il rifacimento del tetto della scuola d’infanzia – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Galli –: continueremo a porre l’attenzione al decoro e alla pulizia della frazione che di fatto dà il benvenuto a chi arriva nel nostro territorio. Stiamo lavorando al Piano strutturale e nel successivo Piano operativo Marsiliana rappresenterà sicuramente una zona strategica sulla quale concentrarsi». Un altro asset importante è il turismo.



«Siamo perfettamente in linea con quelle che erano linee programmatiche che questa Amministrazione intendeva e intende percorrere – dichiara l’assessore al Turismo, Andrea Caccialupi –. Lavoriamo costantemente tra i vari assessorati in maniera coesa, collaborativa e sinergica. Sono state impiegate più risorse al fine di portare avanti un progetto “Taste Manciano” che ha l’obiettivo di promuovere il nostro territorio a tutto tondo, così che possa essere scelto dal turista non soltanto per la connotazione termale (quindi cure e benessere) ma per l’archeo-termalismo, l’enogastronomia, l’outdoor ed il biking».