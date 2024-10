La "Georg Solti Accademia" celebra i suoi 20 anni con un concerto al Teatro dell'Opera di Budapest

Castiglione della Pescaia: Con il Concerto di Gala presso il Teatro dell'Opera di Budapest l'Accademia Georg Solti ha celebrato i suoi 20 anni.



Fondata nel 2004 a Castiglione della Pescaia per volere di Jonathan Papp, Lady Valerie Solti e Candice Wood che adesso ne è Direttore Esecutivo, l'Accademia è oggi uno dei programmi di formazione più prestigiosi a livello internazionale per giovani cantanti d'opera e repetiteurs.

Quattro degli alunni più talentuosi dell'Accademia, che si sono formati proprio a Castiglione della Pescaia, si sono esibiti insieme all'orchestra dell'Opera di Stato Ungherese, in un evento straordinario che ha celebrato questo importante traguardo.





«Con grande orgoglio abbiamo partecipato a questo prestigioso evento - dichiara la sindaca Elena Nappi - nella terra che ha dato i natali a Georg Solti. Presentare la realtà castiglionese a Budapest è stata un'esperienza indimenticabile, un'opportunità di conoscere una realtà e una cultura sicuramente molto diversa dalla nostra ma legata dallo stesso obiettivo: far conoscere le eccellenze del proprio territorio. George Solti aveva scelto Castiglione della Pescaia per trascorrere le proprie vacanze e a Castiglione della Pescaia ha sede l'accademia del Belcanto a lui dedicata. Grazie all'Accademia Solti abbiamo avuto modo di avviare rapporti di collaborazione culturale in tutto il mondo facendo conoscere il nostro territorio, dal “Solti-Peretti Répétiteurs Masterclasses” a Venezia ai tanti eventi nelle principali capitali europee, in America, Inghilterra, Cina, Corea e presto anche in Giappone».

Ogni estate Castiglione della Pescaia si trasforma in un centro di riferimento per la musica classica internazionale offrendo a giovani e talentuosi musicisti la possibilità di essere seguiti da compositori e direttori d'orchestra di fama mondiale attraverso masterclass di musica operistica e canto lirico.

«L'Accademia Solti rappresenta un'eccellenza per il nostro territorio – aggiunge l’Assessore al Turismo Susanna Lorenzini – che, grazie ad eventi di prestigio come questo, porta il nome di Castiglione della Pescaia in tutto il mondo. Un'esperienza che è anche promozione di un turismo di alto livello, in un circuito di nicchia, quello del "belcanto", ma che ci offre l'opportunità di confrontarci con un parterre internazionale».