La Fight Gym Grosseto conquista due ori nella lotta libera ai Campionati Italiani Master

Grosseto: Al Palapelicone di Ostia si sono svolti, la passata settimana, i campionati italiani master nelle discipline della Lotta libera e Lotta Grecoromana dove due atleti della Fight Gym Grosseto hanno conquistato l’oro nella libera.

Boris Marinov, nella categoria kg. 70, ha vinto la sua prima prova per schienamento dell’avversario e la seconda ai punti, mentre Pojar Gheorge, nella categoria kg 88 ha vinto il primo incontro per superiorità tecnica ed il secondo ai punti. I due grossetani, di origine moldava, che si allenano nella palestra di via Della Repubblica sono la dimostrazione che in questa palestra tutte le discipline presenti si svolgono ad alto livello.