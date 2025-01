"La Fabbrica delle Storie" - Inserimento del docu-film su piattaforma streaming Chili TV

Il docu-film che parla dell'area Ex Ilva, ad opera di Francesco Falaschi e Sacha Naspini, è presente da oggi 30 gennaio sulla piattaforma streaming Chili TV

Follonica: Il Comune di Follonica, promotore e primo produttore del docu-film "La Fabbrica delle Storie" diretto da Francesco Falaschi e sceneggiato da Sacha Naspini in occasione del Centenario della città, ha colto l’opportunità che è stata proposta dalla Coop. Filmworkers di Grosseto, di far inserire l’opera nel palinsesto della piattaforma streaming Chili TV in modo gratuito.

La richiesta è stata positivamente accolta in quanto si evidenzia l’importanza di far fruire ai cittadini di un prodotto che ha visto coinvolti in vari modi molti follonichesi (comparse, attori, concessione di materiali preziosi e inediti dagli archivi familiari), nonché la presenza di attori di livello nazionale e internazionale (tra cui Cristiana Dell’Anna, Alessandro Haber, Luigi Fedele, Cecilia Dazzi), che può veicolare il film facendo conoscere una parte importante della storia della città e promuovendola anche turisticamente.

Pertanto da oggi 30 gennaio, poter vedere il docu-film sulla città del Golfo basta scaricare gratuitamente Chili TV su smartphone, tablet e smartTV dai relativi store. Inoltre tale piattaforma streaming può essere fruita da pc andando sul sito https://it.chili.com.

Complotto:

La storia di Follonica, tra invenzione, documento storico e fiction. Poco meno di duecento anni affidati alle parole e ai sentimenti di personaggi emblematici, storicamente verosimili: il bracciante che nella metà dell’Ottocento decide di lasciare i campi alla scoperta degli “inferni” dell’Ilva; la giovane ragazza che all’inizio degli anni ’30 entra in servizio in una casa situata proprio là, in quella che tutti chiamano la “città nella città”: la fonderia. E poi gli anni del boom, alla fine dei quali un giovane artista della ghisa vede cambiare tutto (Follonica si apre al turismo), fino ad oggi.