La diocesi di Grosseto aderisce alla preghiera all'Assunta per la paca in Terra Santa

Grosseto: Anche la diocesi di Grosseto aderisce all’appello rivolto in questi giorni alla comunità cattolica di Terra Santa dal Patriarca latino di Gerusalemme Sua Beatitudine il cardinale Pierbattista Pizzaballa, a un momento di preghiera di intercessione per la pace “alla Vergine santissima assunta in cielo” prima o dopo la celebrazione dell'Eucaristia (del 15 agosto, nda), o in un momento che si terrà opportuno.



“Desidero – continua il Patriarca latino rivolgendosi alla sua Diocesi ma anche ai pochi pellegrini in questo momento in Terra Santa - che parrocchie, comunità religiose contemplative ed apostoliche, e anche i pochi pellegrini presenti tra noi, si uniscano nel comune desiderio di pace che affidiamo alla Vergine santissima. Dopo avere speso tante parole, infatti, e dopo avere fatto il possibile per aiutare ed essere vicini a tutti, in particolare a quanti sono colpiti più duramente, non ci resta che pregare. Di fronte alle tante parole di odio, che vengono pronunciate troppo spesso, noi vogliamo portare la nostra preghiera, fatta di parole di riconciliazione e di pace”.

L’appello del cardinale Pizzaballa è stato raccolto da tante comunità in Europa, compresa la diocesi di Grosseto, che attraverso il vicario generale, don Paolo Gentili, chiede a tutti i parroci di promuovere “intorno alle celebrazioni dell’Assunta un momento di preghiera intensa per la pace”, per il quale il Patriarca latino di Gerusalemme ha composto una specifica invocazione alla Madonna ( https://www.lpj.org/it/news/requesting-from-hb-on-the-feast-of-the-assumption )

Si inizierà già la sera del 14 agosto da Castiglione della Pescaia e dal monastero di Siloe.

A Castiglione, infatti, alle ore 19 mons. Franco Agostinelli, vescovo emerito di Prato e correttore nazionale delle Misericordie, presiederà la Messa vigiliare dell’Assunta nella chiesa di S. Maria Goretti, alla presenza delle autorità civili e militari, dei vogatori, madrine e dirigenti del Palio marinaro. In quell’occasione sarà innalzata la preghiera a Maria per la pace in Terra Santa. Poi si snoderà la processione verso il porto canale, che proseguirà in mare.

Alle ore 21, poi, chi vorrà unirsi alla comunità monastica di Siloe, a Poggi del Sasso, potrà partecipare alla veglia in onore dell’Assunta, col canto degli antichi tropari russi, detti anche “encomi della dormizione”, testi della liturgia bizantina e omelie dei padri greci dell’VIII secolo che hanno per oggetto la dormizione e l’assunzione gloriosa della Madre di Dio. L’incontro di preghiera inizierà dalla cappella della luce e sarà l’occasione per unirsi alla invocazione di pace che si alza forte dalla terra santa.

Il 15 agosto, solennità dell’assunzione di Maria, il vescovo Giovanni Roncari eleverà la preghiera dinanzi all’immagine della Madonna delle Grazie, nella cattedrale di Grosseto, dove celebrerà la Messa solenne alle ore 11.