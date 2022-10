La "Cosa" da non dimenticare

Orbetello: Opportunità da non perdere quella offerta dall’antica Cosa di Ansedonia o meglio diverse opportunità perché sono molteplici e multiformi e tutte, di cui approfittare durante Gustatus, in onda ad Orbetello dal 28 ottobre al 2 novembre.

Prime, in ordine di tempo, le emozionanti visite guidate a tema preparate dal personale (nuovi cinque arrivi dal 15 settembre) che verteranno prevalentemente su usi e costumi gastronomici e di costume, verrà esposto il vasellame ritrovato durante gli scavi dell’area archeologica. Antiche ricette e allestimento di banchetti verranno spiegati (anche attraverso viaggi virtuali) ai visitatori durante il periodo Gustatus, dalle 11,00 alle 15,00 di ogni giorno.

Il 31 ottobre perché non vivere Halloween a Cosa con un’apertura straordinaria e divertimento per i più piccoli?

Dal 1 novembre, il Museo e l’Area Archelogica, saranno aperte dal martedì alla domenica dalle 8,30 alle 16,30. Il 30 ottobre, nuovamente caccia al tesoro e attività multiformi per i bambini (10,30-12,30). La bella giornata, certamente piena di sorprese per i più piccoli, è stata organizzata e dedicata ai bambini grazie alla collaborazione fra il Museo stesso e l’Associazione Archeologica Odyssesus, più alcuni contributi volontari. L’antica città, da cui si gode uno stupefacente panorama su Orbetello e l’Argentario, si trova ad Ansedonia in Via delle Ginestre. (A.M.)