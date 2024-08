Attualità La Corrida a Senzuno - via Spiaggia di Levante venerdì 9 agosto dalle ore 21 8 agosto 2024

Il Rione Senzuno con il patrocinio del Comune di Follonica organizza venerdì 9 agosto dalle ore 21 l’undicesima edizione de “La Corrida a Senzuno” in via Spiaggia di Levante

Follonica: Il Rione Senzuno, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza venerdì 9 agosto dalle ore 21 l'undicesima edizione de "La Corrida a Senzuno" in via Spiaggia di Levante. La serata è ormai un appuntamento storico del rione gialloverde per il periodo estivo: sul palco si esibiranno i dilettanti di tutte le età con le proprie abilità nel canto, nel ballo, nella musica, nelle imitazioni e nella recitazione e tutto quanto faccia spettacolo. Nel corso della serata i ragazzi del gruppo del rione Senzuno proporranno alcune esibizioni e sorprese, e al termine della Corrida premiazione per i migliori concorrenti! L'ingresso alla serata è gratuito….ma si consiglia di portare coperchi, pentole, campanacci e trombette per aiutare la giuria a esprimere il proprio voto!



