La boxe torna ad Arcidosso. Al Nido di Fate una ricca riunione di pugilato

Venerdì 2 agosto a partire dalle 21:00



Arcidosso: La boxe, per una serata sarà protagonista nel "Nido di Fate" di Arcidosso, e garantirà spettacolo e una grande occasione di incontro. La riunione, organizzata da Figth Gym boxing club, ripercorre vecchie tradizioni che hanno visto il pugilato protagonista sull’Amiata e nasce da una volontà di offrire un’occasione di condivisione tra cittadini e turisti appassionati della "nobile arte".

“Questa estate portiamo “un’antica novità" ad Arcidosso – commenta Ugo Quattrini assessore allo sport del comune di Arcidosso -. Le riunioni di boxe sono, come ogni sport, importanti momenti di incontro e di spettacolo. Hanno la forza di raccogliere appassionati provenienti da tutto il mondo. Il nostro obiettivo è far condividere un grande momento di unione in cui acquista una senso speciale anche lo sponsor.”

L’incontro vedrà salire sul ring Rier Gabriel Garcia Pozo e Pasquale Barile, quest’ultimo ventiduenne pugliese. Il match clou sarà anticipato da sette incontri dilettantistici con i migliori pugili allenati da Raffaele D’Amico con tutto il suo staff. L’iniziativa è sostenuta da Agriworks Toscana Srl, un’impresa che dà lavoro a centinaia di braccianti della zona.