Cultura La Befana Colonnese torna in piazza! 4 gennaio 2024

4 gennaio 2024 213

213 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: A Vetulonia, paese di Etruschi e Palio dei Ciuchi, c'è una tradizione che da tempi immemori anima grandi e piccini durante le festività invernali… ancor più di Babbo Natale! Si, perché dovete sapere che nei paesi maremmani il grande omone vestito di rosso e con la barba bianca è arrivato dopo e prima di lui esisteva già qualcuno, una donna, che nella notte portava doni, dolciumi (e carbone) ai bimbi della campagna e dei paesi. Nonostante fosse meno bella, con le scarpe rotte ed vestito rattoppato è rimasta nei cuori dei nostri genitori e nonni così tanto da mantenere viva la tradizione del suo arrivo fino ad oggi. Parliamo della Befana! Venerdi 5 Gennaio dalle ore 18.30 l’Associazione Amici di Vetulonia APS aspetta grandi e piccini in Piazza Stefani a Vetulonia per festeggiare insieme la vigilia dell'Epifania, che si sa, “tutte le feste si porta via”. La serata verrà animata dalla musica popolare dei Cantori dei Tempi Passati e dall'AperiPalio “Befana Edition” con zuppe, panini, cioccolata calda e vin brulé perfetti per riscaldarsi durante l'attesa. «Quando sentirete il campano suonare - dicono dall'associazione - vorrà dire solo una cosa… che la Befana sta arrivando carica di doni e calze piene di dolciumi, caramelle e carbone per tutti i presenti!». L'Associazione Amici di Vetulonia aspetta chi vorrà contribuire giovedì 4 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì 5 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 presso la Casa del Popolo di Vetulonia per la raccolta dei regali che poi verranno consegnati ai bambini. In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno della Casa del Popolo. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura La Befana Colonnese torna in piazza! La Befana Colonnese torna in piazza! 2024-01-04T09:30:00+01:00 304 it A Vetulonia, paese di Etruschi e Palio dei Ciuchi, c'è una tradizione che da tempi immemori anima grandi e piccini durante le festività invernali… ancor più di Babbo Natale! E' la Befana PT2M /media/images/befana.jpg /media/images/thumbs/x600-befana.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Thu, 04 Jan 2024 09:30:00 GMT