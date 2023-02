L'Us Grosseto è in silenzio stampa: "Troppi i torti arbitrali subiti"

Grosseto: "La società Us Grosseto 1912 comunica in una nota, l’inizio di un silenzio stampa a tempo indeterminato per tutti i tesserati, a causa dei ripetuti incresciosi episodi arbitrali verificatisi nelle ultime due gare ed in particolare nella partita casalinga di oggi contro il Livorno.

La decisione viene presa, visti i torti clamorosi che si possono evincere dalle immagini, al solo fine di tutelare la serenità della squadra. La società presenterà formale richiesta di chiarimenti agli organi preposti, per tutelare l’integrità e i diritti della città di Grosseto e di tutti coloro che vogliono bene al nostro amato grifone", termina la nota.